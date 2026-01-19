Bartın'da 19.01.2026 Pazartesi: Kamu Çalışanlarına Kar Tatili

Bartın'da kuvvetli kar ve buzlanma nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi engelli, malul ve hamile kamu personeli 1 gün idari izinli sayıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 00:12
Valilikten yazılı açıklama

Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle alınan karar açıklandı.

Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.' denildi.

Açıklamada ayrıca, 'Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir.' ifadesine yer verildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları