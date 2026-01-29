Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikası Yangını Kamerada

Yangın anına ait görüntüler dikkat çekti

Bursa'da bir kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın kameralara böyle yansıdı.

Görüntülerde, olay yerinden yükselen alev ve yoğun duman net biçimde görülüyor. Yangının boyutu, kayıtların farklı açılardan yakalanmış karelerinde belirginleşiyor.

Kayıtlarda yangının nasıl başladığına ilişkin açık bir iz bulunmuyor; olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma süreçleri bekleniyor. Görüntüler, yangının etkisini ve olayın seyrini izleyicilere aktarıyor.

Görüntüler, olaya ilişkin bilgi arayanlar için ilk izlenimi sunarken, yetkililerden gelecek açıklamalar olayın nedenini ve sonuçlarını netleştirecek.

