Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikası Yangını Kamerada

Bursa'daki kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangının kamera görüntüleri, alevlerin ve yükselen dumanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 02:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 02:53
Yangın anına ait görüntüler dikkat çekti

Bursa'da bir kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın kameralara böyle yansıdı.

Görüntülerde, olay yerinden yükselen alev ve yoğun duman net biçimde görülüyor. Yangının boyutu, kayıtların farklı açılardan yakalanmış karelerinde belirginleşiyor.

Kayıtlarda yangının nasıl başladığına ilişkin açık bir iz bulunmuyor; olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma süreçleri bekleniyor. Görüntüler, yangının etkisini ve olayın seyrini izleyicilere aktarıyor.

Görüntüler, olaya ilişkin bilgi arayanlar için ilk izlenimi sunarken, yetkililerden gelecek açıklamalar olayın nedenini ve sonuçlarını netleştirecek.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

