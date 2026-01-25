Karaçi Gul Plaza AVM yangını: Can kaybı 71’e yükseldi, soruşturma başlatıldı

Karaçi Gul Plaza AVM yangını: Can kaybı 71'e yükseldi

Pakistanlı yetkililer, 17 Ocak'ta Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. Arama-kurtarma ve kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Soruşturma ve polis bulguları

Polis, yangında ciddi ihmal ve güvenlik önlemi eksiklikleri tespit edildiğini açıkladı ve cezai soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, Pakistan Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bir ilk bilgi raporunun kayda geçirildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında devletin şikayetçi olarak yer aldığı, rapor tamamlanana dek şüphelilerin kimliklerinin "meçhul kişiler" olarak kaydedildiği ifade edildi.

Raporda, yangın sırasında binada ihmallerin bulunduğu, elektriklerin kesildiği ve bunun içerideki kişiler için büyük zorluklara yol açtığı vurgulandı. Ayrıca binadaki 16 çıkış kapısından 13'ünün kilitli olmasının durumu ağırlaştırdığı kaydedildi. Dosya kapsamında şu ana kadar herhangi bir kişinin sorumlu tutulmadığı bildirildi.

Yangının seyri ve verdiği zarar

Yangın, yaklaşık 2 gün boyunca kontrol altına alınamadı. Olayda 6 bin 690 metrekarelik alanda yer alan ve yaklaşık 1.200 mağaza'nın bulunduğu AVM'nin bir kısmı çöktü; zemin kattaki tüm dükkan ve depolar alevlere teslim oldu. Pakistan basını yangının bir çiçekçi dükkanında çıktığını yazdı.

Yetkili açıklamaları

Sindh Valisi Kamran Tessori, daha önce yaptığı açıklamada olayın "ulusal bir trajediye dönüştüğünü" ifade etmişti.

