Erzincan-Sivas Karayolunda Çığ: Kızıldağ Geçidi Ulaşıma Kapandı

Kızıldağ Geçidi'nde gece düşen çığ nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı; ekipler sevk edildi, tek şeritten kontrollü geçiş sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:04
Erzincan-Sivas karayolunun Kızıldağ Geçidi mevkiine gece saatlerinde düşen çığ nedeniyle yol ulaşımına kapandı.

Müdahale ve güvenlik

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı.

Bölgede güvenlik sağlanmasının ardından, yolun tek şeridinde geçiş kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Durum ve trafik akışı

Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirilirken, çığın temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Erzincan’dan Sivas istikametine giden araçlar ise Üniversite Kavşağı’nda durdurularak bekletildi.

