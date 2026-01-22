Erzincan-Sivas Karayolunda Çığ: Kızıldağ Geçidi Ulaşıma Kapandı
Erzincan-Sivas karayolunun Kızıldağ Geçidi mevkiine gece saatlerinde düşen çığ nedeniyle yol ulaşımına kapandı.
Müdahale ve güvenlik
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı.
Bölgede güvenlik sağlanmasının ardından, yolun tek şeridinde geçiş kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Durum ve trafik akışı
Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirilirken, çığın temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Erzincan’dan Sivas istikametine giden araçlar ise Üniversite Kavşağı’nda durdurularak bekletildi.
