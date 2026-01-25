Bakırköy'de 2020'den beri aranan M.S. yakalandı

11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'de çeşitli illerde meydana gelen 'uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'mala zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edilen ve 2020'den beri aranan M.S.'yi Bakırköy'de yakaladı.

Söz konusu şahsın 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında 3 adet UYAP araması olduğu bildirildi.

Operasyon sonrası M.S., Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

