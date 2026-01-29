Çorum'da halı yıkama merkezinde yangın

Osmancık Caddesi'nde panik: İtfaiye alevleri kontrol altına aldı

Çorum'da bir halı yıkama merkezinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, Osmancık Caddesi üzerindeki halı yıkama iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerindeki makineler ve malzemeler zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının ardından, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE MÜDAHALESİ