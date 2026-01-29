Çorum'da halı yıkama merkezinde yangın: Osmancık Caddesi'nde panik

Çorum Osmancık Caddesi'ndeki halı yıkama merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, makineler zarar gördü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 03:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 04:07
Çorum'da bir halı yıkama merkezinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, Osmancık Caddesi üzerindeki halı yıkama iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerindeki makineler ve malzemeler zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının ardından, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

