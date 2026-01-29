Mersin Tarsus Kuyumcu Soygunu: Şüpheli 'Sanal Kumar' Nedeniyle 5 Milyon TL Borç İddiası

Mersin Tarsus kuyumcu soygunu: Şüpheli sanal kumar borcunu gerekçe gösterdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen soygunda, silahlı saldırı sonrası yakalanan şüpheli İ.Y. (32) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çaldığı 100 gram altını kaçarken düşürdüğünü ve soygunu sanal kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olayın gelişimi

Olay, Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuda dün yaşandı. İlk olarak 1 kilogram altın almak isteyen İ.Y., dükkandan ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra geri dönüp bu kez 100 gram külçe isteyen şüpheli, külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alıp silahını çıkararak ateş etti ve kaçtı.

Güvenlik ve yakalama

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Tedbir alan polisler, İ.Y.'yi Altaylılar Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı girişine yakın bir noktada, olayda kullandığı silahla yarım saat içinde yakaladı.

Şüphelinin ifadesi ve yasal süreç

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İ.Y., emniyetteki ifadesinde çaldığı altını kaçarken düşürdüğünü belirtti. Şüphelinin, sanal kumar oynama nedeniyle yaklaşık 5 milyon lira borçlandığını ifade ettiği kaydedildi. İ.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler ve kamuoyu

Olay anına dair güvenlik kamerası görüntülerinde, içeri giren şüphelinin altını almasının ardından silah çekip ateş ederek kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KUYUMCUYU SOYAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ