Bursa'da 'Tuvalet' Numara: Alkollü Sürücü 1.70 promil ile Yakalandı

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik ekiplerini gören kamyonet sürücüsü otoparka girerek saklandı. Polisleri sabır sınavına sokan sürücü, alkolmetreyi reddetmek için "çişim var" diyerek arkasını döndü.

Olayın Detayları

Uygulamanın yapıldığı Ankara Yolu Caddesinde ekipleri fark eden 34 YVB plakalı kamyonet sürücüsü Adem E. otoparka kaçtı. Polisler aracın peşine düşerken sürücü, alkolmetreyi görür görmez "çişim var" diyerek tuvalet yaptığını söyledi.

Polis ekipleri, sürücünün tuvaletini bitirmesini uzun süre sabırla bekledi. Ehliyet istenince sürücü "Ehliyet ve kimlik diğer araçta. Polis abi elinizi ayağınızı öpeyim. Siz bana dur demediniz. Bak, elini ayağını öpeyim" diyerek belge ibraz edemediğini savundu.

Ehliyeti ibraz edemeyen ve alkolmetreyi reddetmeye devam eden sürücünün kullandığı araç, ekipler tarafından trafikten men edilip bağlandı. Ardından yapılan ölçümde sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 11 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç otoparka çekildi.

