Erzincan'da Gıda Denetimleri: 56 İşletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL Ceza

Erzincan'da 2025 yılı boyunca 2 bin 605 işletmede 6 bin 57 denetim yapıldı; 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL ceza kesildi, 2 işletme faaliyetten men edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 07:36
2025 yılı boyunca 2 bin 605 işletmede 6 bin 57 denetim gerçekleştirildi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde, 2025 yılı boyunca 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 56 işletmeye toplam 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 işletme faaliyetten men edildi.

Laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13'ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

