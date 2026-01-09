Erzincan'da Gıda Denetimleri: 56 İşletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL Ceza

2025 yılı boyunca 2 bin 605 işletmede 6 bin 57 denetim gerçekleştirildi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde, 2025 yılı boyunca 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 56 işletmeye toplam 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 işletme faaliyetten men edildi.

Laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13'ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

