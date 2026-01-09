Kırşehir Mucur'da garaj yangını: Traktör kullanılamaz hale geldi

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyündeki, atölyeye çevrilen bir evin garajında yangın çıktı. Olayda traktör ve tarım aleti kullanılamaz hale geldi.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre, C.Y.'ye ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve ardından soğutma çalışmaları yaptı.

Hasar ve soruşturma

Yangında garajda maddi hasar meydana geldi. Traktör ve tarım aleti kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

