Küçükçekmece'de kebapçı bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir kebapçı 1 hafta arayla ikinci kez kurşunlandı; yaralanma yok, saldırgan kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 01:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 02:14
Küçükçekmece'de kebapçı bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandı

Küçükçekmece'de kebapçı bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandı

Gece yarısı gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmadı, şüpheli kaçtı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'ndeki bir kebapçı 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre tek başına gelen plakasız motosiklet sürücüsü işletmenin önünde durarak 5 el ateş etti. O sırada içeride yemek yiyen 5 kişi kendilerini yere attı ve şans eseri kimse yaralanmadı.

Kurşunlardan 2 kurşun dükkanın içine isabet etti. İşletmenin 1 hafta önce de kurşunlandığı ortaya çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı.

Polis ekiplerinin peşine takıldığı öne sürülen saldırganın motosikletle kaçtığı, kovalamaca sonunda yaya olarak kaçmaya devam ettiği iddia edildi.

Emniyet güçleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı ve kaçan şüpheliye yönelik yakalama çalışması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEBAPÇI 1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEBAPÇI 1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEBAPÇI 1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Lodos Faciası: Kestel'de Çöken Duvar 22 Yaşındaki Genci Öldürdü
2
Küçükçekmece'de kebapçı bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandı
3
Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı
4
Kırıkhan’da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Suriye Ordusu Halep Eşrefiye'de Çok Sayıda Noktayı Kontrol Altına Aldı
6
Kuşadası'nda Fırtına İskele Çalışmasını Facia’ya Dönüştürdü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları