Küçükçekmece'de kebapçı bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandı

Gece yarısı gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmadı, şüpheli kaçtı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'ndeki bir kebapçı 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre tek başına gelen plakasız motosiklet sürücüsü işletmenin önünde durarak 5 el ateş etti. O sırada içeride yemek yiyen 5 kişi kendilerini yere attı ve şans eseri kimse yaralanmadı.

Kurşunlardan 2 kurşun dükkanın içine isabet etti. İşletmenin 1 hafta önce de kurşunlandığı ortaya çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı.

Polis ekiplerinin peşine takıldığı öne sürülen saldırganın motosikletle kaçtığı, kovalamaca sonunda yaya olarak kaçmaya devam ettiği iddia edildi.

Emniyet güçleri yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı ve kaçan şüpheliye yönelik yakalama çalışması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KEBAPÇI 1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI