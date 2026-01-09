Bartın'da Sağanakta Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı

Bartın Kutlubey Yazıcılar Köyü üst geçit altındaki kavşakta meydana gelen çarpışmada, 18 yaşındaki U.E. ve 22 yaşındaki M.B.A. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 00:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:23
Kaza ve müdahale

Bartın Kutlubey Yazıcılar Köyü üst geçit altındaki kavşakta seyir halinde bulunan bir otomobil, kavşaktan çıkan başka bir otomobile çarptı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılardan 18 yaşındaki U.E. ile 22 yaşındaki M.B.A ekiplerin çalışmasıyla sırayla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olası neden

Olay yerindeki değerlendirmelere göre, seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramaması sonucu kavşaktan çıkan araca çarptığı ileri sürüldü.

