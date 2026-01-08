Bursa İnegöl'de Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Bursa İnegöl'de Karalar yolunda saat 18.30'da otomobil tıra arkadan çarptı; sürücü Hasan G. yaralandı ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:26
Kaza Detayları

Kaza zamanı: Saat 18.30 sıralarında, Akhisar Mahallesi Karalar yolunda meydana geldi.

Olayın seyri: Hasan G. (18) idaresindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) yönetimindeki 16 PK 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi.

Yaralı ve müdahale: Otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma: Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

