Bursa İnegöl'de Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza zamanı: Saat 18.30 sıralarında, Akhisar Mahallesi Karalar yolunda meydana geldi.

Olayın seyri: Hasan G. (18) idaresindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) yönetimindeki 16 PK 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi.

Yaralı ve müdahale: Otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma: Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

