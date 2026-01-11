Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlıktan kesinleşmiş 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan E.P. (21), jandarma ekiplerince Boyalıca Mahallesi'nde yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:18
Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Olayın Detayları

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timlerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda bir firari yakalandı.

Yakalanan şahsın E.P. (21) olduğu, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Şahsın, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

