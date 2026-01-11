Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Olayın Detayları
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timlerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda bir firari yakalandı.
Yakalanan şahsın E.P. (21) olduğu, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
Şahsın, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
