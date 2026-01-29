Bursa Minareliçavuş OSB'de Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın

Bursa Minareliçavuş OSB'de bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı; sevk edilen ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 02:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 02:49
Sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bugün Bursa Minareliçavuş OSB sınırları içinde bulunan bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

Olay yerine gönderilen sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürmekte olup, yetkililer ve ekipler çalışmaları yoğun şekilde yürütüyor.

Gelişmeler ile ilgili resmi açıklamalar ve müdahale faaliyetlerine ilişkin bilgiler geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yetkililerin uyarıları ve güvenlik önlemleri takip edilmelidir.

