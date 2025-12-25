Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Akvaryumdaki Balıklar Kurtarıldı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre yangın, Olay Şükrüçavuş Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Mudanya İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ev sahibinin olay sırasında evde bulunmaması nedeniyle itfaiye ekipleri kapıyı balyozla kırarak daireye girdi ve müdahaleye başladı.

Müdahale ve Sonuç

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının akvaryumun elektrik düzeninden kaynaklandığı belirlendi.

Yangın sırasında akvaryumdaki balıklar, itfaiye ekipleri tarafından akvaryumdan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

