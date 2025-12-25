DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.780.729,22 -0,79%

Bursa Mudanya'da Ev Yangını — Akvaryumdaki Balıklar Kurtarıldı

Mudanya'da akvaryumdan çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; akvaryumdaki balıklar kurtarıldı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:33
Bursa Mudanya'da Ev Yangını — Akvaryumdaki Balıklar Kurtarıldı

Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Akvaryumdaki Balıklar Kurtarıldı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre yangın, Olay Şükrüçavuş Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Mudanya İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ev sahibinin olay sırasında evde bulunmaması nedeniyle itfaiye ekipleri kapıyı balyozla kırarak daireye girdi ve müdahaleye başladı.

Müdahale ve Sonuç

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının akvaryumun elektrik düzeninden kaynaklandığı belirlendi.

Yangın sırasında akvaryumdaki balıklar, itfaiye ekipleri tarafından akvaryumdan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

MUDANYA İLÇESİNDE BİR EVDE AKVARYUMDAN KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE ...

MUDANYA İLÇESİNDE BİR EVDE AKVARYUMDAN KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE AKVARYUMDAKİ BALIKLAR DA EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.

MUDANYA İLÇESİNDE BİR EVDE AKVARYUMDAN KAYNAKLI ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale’de Sahil Güvenlik 34 Kaçak Göçmeni Lastik Botta Yakaladı
2
Balıkesir'de Zabıta, Yılbaşı Öncesi Market ve Gıda Denetimlerini Artırdı
3
Aydın Efeler'de Kaza: Ticari Araç Yan Yattı, 7 Yaralı
4
Konya'da Alkollü Sürücü Denetimden Kaçtı: 2 Polis Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
5
Kastamonu'da Heyelan Sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide Karayolu Ulaşıma Açıldı
6
Düzce'de 326 Hükümlü Tahliye Edildi — Beyaz Güvercinle Karşılama
7
İsrail'in al-Nasiriyah Saldırısı: Kudüs Gücü Mensubu Hasan El-Jawhari Öldürüldü

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı