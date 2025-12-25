DOLAR
İlk Evim Operasyonu: Osmaniye Merkezli Dolandırıcılıkta 18 Tutuklama

Osmaniye merkezli 'İlk Evim' operasyonunda 22 şüpheliden 18'i tutuklandı; sahte ilanlarla yaklaşık 23 milyon TL vurgun yapıldığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:01
İlk Evim Operasyonu: Osmaniye Merkezli Dolandırıcılıkta 18 Tutuklama

İlk Evim Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Osmaniye’de merkezli yürütülen "İlk Evim" kod adlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Soruşturmaya göre şüpheliler, Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları aracılığıyla kandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde etti.

Adli Süreç ve Bulgular

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, Osmaniye merkezli olup Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerini kapsıyor. Şüphelilerin kullandığı çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Ev hayalini kabusa çeviren "İlk Evim" operasyonunda 18 tutuklama

Ev hayalini kabusa çeviren "İlk Evim" operasyonunda 18 tutuklama

