Ankara'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 48 Gözaltı, Milyonluk Ceza

Ankara'da jandarma ve emniyet ekiplerinin operasyonunda sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 48 kişi yakalandı; çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:39
Ankara'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 48 Şüpheli Yakalandı

Jandarma ve emniyetten ortak çalışma

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı.

Son dönemde sıkça görülen kaçak ve sahte alkolden zehirlenme vakalarının artması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, il genelinde sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar sürdürüldü.

Yapılan operasyonlarda, 7 ilçe ve 46 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 458 şişe sahte alkollü içki, 153 litre etil alkol ve 104 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilere yönelik olarak ise 17 milyon 770 bin 928 lira idari para cezası uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

