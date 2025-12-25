DOLAR
İsrail'in al-Nasiriyah Saldırısı: Kudüs Gücü Mensubu Hasan El-Jawhari Öldürüldü

İsrail'in al-Nasiriyah'taki hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü mensubu Hasan Mahmud Marshad El-Jawhari öldürüldü; saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:56
Operasyon ve iddialar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü mensubu Hasan Mahmud Marshad El-Jawhari’nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Lübnanlı kaynaklar, yerel saatle 14.30 sıralarında bir insansız hava aracının (İHA) bir otomobili hedef aldığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IDF, saldırıya ilişkin sosyal medyada aracın vurulma anına ait görüntüler paylaştı ve operasyonun Shin Bet ile IDF’in ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ateşkesin gölgesinde devam eden saldırılar

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmaların ardından, 14 ay süren savaşın sonunda 27 Kasım 2024 tarihinde ABD ve Fransa arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Buna rağmen IDF, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

