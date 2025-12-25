İsrail'in al-Nasiriyah Saldırısı: Kudüs Gücü Mensubu Hasan El-Jawhari Öldürüldü

Operasyon ve iddialar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü mensubu Hasan Mahmud Marshad El-Jawhari’nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Lübnanlı kaynaklar, yerel saatle 14.30 sıralarında bir insansız hava aracının (İHA) bir otomobili hedef aldığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IDF, saldırıya ilişkin sosyal medyada aracın vurulma anına ait görüntüler paylaştı ve operasyonun Shin Bet ile IDF’in ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ateşkesin gölgesinde devam eden saldırılar

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmaların ardından, 14 ay süren savaşın sonunda 27 Kasım 2024 tarihinde ABD ve Fransa arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Buna rağmen IDF, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

