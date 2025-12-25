DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Kastamonu'da Heyelan Sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da sağanak sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolunda İlyasbey mevkiinde meydana gelen heyelan, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:44
Kastamonu'da Heyelan Sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da Heyelan Sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide Karayolu Ulaşıma Açıldı

İlyasbey mevkiinde toprak kaydı, yol kısa sürede temizlendi

Kastamonu İli sınırlarındaki İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Doğanyurt ilçesi İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu İlyasbey köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışın ardından sahil yolunda heyelan yaşandı.

Toprak, Karadeniz’e kadar aktı, bu nedenle karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Bölgedeki hasar yaygın olmamakla birlikte yol güvenliği için çalışmalar başlatıldı.

Karayolları ekipleri tarafından yürütülen temizlik ve iyileştirme çalışmaları kısa sürede tamamlandı ve yol ulaşıma açıldı.

KASTAMONU'DA HEYELAN SEBEBİYLE KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE KARAYOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA...

KASTAMONU'DA HEYELAN SEBEBİYLE KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE KARAYOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ULAŞIMA AÇILDI.

KASTAMONU'DA HEYELAN SEBEBİYLE KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE KARAYOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı
2
Erciş'te apartman yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
3
Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Sürüyor: Sanık Sayısı 61'e Yükseldi
4
Diyarbakır'da Poşet İçinde Kadın Cesedi Bulundu
5
Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada
6
Türkeli Gemiyanı Mahallesi'nde Ruhsatsız Yapılar Mühürlendi
7
Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika