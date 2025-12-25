Kastamonu'da Heyelan Sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide Karayolu Ulaşıma Açıldı

İlyasbey mevkiinde toprak kaydı, yol kısa sürede temizlendi

Kastamonu İli sınırlarındaki İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Doğanyurt ilçesi İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu İlyasbey köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışın ardından sahil yolunda heyelan yaşandı.

Toprak, Karadeniz’e kadar aktı, bu nedenle karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Bölgedeki hasar yaygın olmamakla birlikte yol güvenliği için çalışmalar başlatıldı.

Karayolları ekipleri tarafından yürütülen temizlik ve iyileştirme çalışmaları kısa sürede tamamlandı ve yol ulaşıma açıldı.

KASTAMONU'DA HEYELAN SEBEBİYLE KAPANAN İNEBOLU-DOĞANYURT-CİDE KARAYOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ULAŞIMA AÇILDI.