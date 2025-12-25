DOLAR
Düzce'de 326 Hükümlü Tahliye Edildi — Beyaz Güvercinle Karşılama

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 11. Yargı Paketi kapsamında 326 hükümlü tahliye edildi; yakınları beyaz güvercinlerle karşıladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:48
Düzce'de 326 hükümlü tahliye edildi

Tahliyeler beyaz güvercinlerle karşılandı

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 11. Yargı Paketinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından tahliyeler başladı. Paket kapsamında tahliyeleri onaylanan 326 hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden ayrıldı.

Tahliyelerin gerçekleştiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Cezasının bitmesine 3 yıl kala yasadan yararlanarak tahliye olan Selçuk Yıldız, "Cezamın bitmesine 3 yıl vardı ve tahliye oldum. Yasadan faydalandım. Allah kimseyi bir daha düşürmesin" dedi.

Bir diğer tahliye olan Oğuz Rüzgardoğru ise duygularını, "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de buralara bir daha düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük. İnşallah kimsenin yapmamasını diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Öte yandan tahliye olan hükümlüleri karşılamaya gelen yakınları, sevincin simgesi olarak beyaz güvercinler saldı. Bu jest, tahliyelerin duygu yüklü atmosferini güçlendirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

