Düzce'de 326 Hükümlü Tahliye Edildi — Beyaz Güvercinle Karşılama

Düzce'de 326 hükümlü tahliye edildi

Tahliyeler beyaz güvercinlerle karşılandı

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 11. Yargı Paketinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından tahliyeler başladı. Paket kapsamında tahliyeleri onaylanan 326 hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden ayrıldı.

Tahliyelerin gerçekleştiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Cezasının bitmesine 3 yıl kala yasadan yararlanarak tahliye olan Selçuk Yıldız, "Cezamın bitmesine 3 yıl vardı ve tahliye oldum. Yasadan faydalandım. Allah kimseyi bir daha düşürmesin" dedi.

Bir diğer tahliye olan Oğuz Rüzgardoğru ise duygularını, "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Bizleri de buralara bir daha düşürmesin. Biz yaptığımız hatalardan geri döndük. İnşallah kimsenin yapmamasını diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Öte yandan tahliye olan hükümlüleri karşılamaya gelen yakınları, sevincin simgesi olarak beyaz güvercinler saldı. Bu jest, tahliyelerin duygu yüklü atmosferini güçlendirdi.

TAHLİYELER ESNASINDA BEYAZ GÜVERCİN UÇURULDU.