Bursa Osmangazi'de Sokakta Çakılı Kavga: 2 Genç Yaralandı

Bursa Osmangazi'de Santral Garaj Fevzi Çakmak Caddesi'nde çıkan kavgada iki genç çakıyla yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:36
Bursa Osmangazi'de Sokakta Çakılı Kavga: 2 Genç Yaralandı

Bursa Osmangazi'de Sokakta Çakılı Kavga: 2 Genç Yaralandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Santral Garaj Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç, ellerindeki çakılarla birbirlerine saldırdı ve olay sokak ortasında yaşandı.

Uzun süre devam eden kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırılmaya çalışıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki genç, gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

Görgü tanıkları ve güvenlik güçlerinin ifadeleri doğrultusunda olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE ÇAKI BIÇAKLI 2 GENÇ SOKAK ORTASINDA TUTUŞTUKLARI KAVGADA BİRBİRİNİ...

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE ÇAKI BIÇAKLI 2 GENÇ SOKAK ORTASINDA TUTUŞTUKLARI KAVGADA BİRBİRİNİ YARALADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"
2
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
3
Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
4
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı
5
Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri
6
Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi
7
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları