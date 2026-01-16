Bursa Osmangazi'de Sokakta Çakılı Kavga: 2 Genç Yaralandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Santral Garaj Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç, ellerindeki çakılarla birbirlerine saldırdı ve olay sokak ortasında yaşandı.

Uzun süre devam eden kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırılmaya çalışıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki genç, gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

Görgü tanıkları ve güvenlik güçlerinin ifadeleri doğrultusunda olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

