Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucu bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayın Detayları

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi tarafından Çaldıran ilçesi Altyol Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti icra edildi.

Yapılan yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli E.Ü. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı.

