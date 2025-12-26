Samsun'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi adli kontrolle serbest

Samsun'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli adli kontrolle serbest

İlkadım'da eş zamanlı baskınlarda yüz binlerce makaron ve yüzlerce kilogram tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'un İlkadım ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon, 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese gerçekleştirildi. Baskınlar sonucunda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler: 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ve 1 adet manuel sigara sarma makinesi.

KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ifade veren dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ, MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.