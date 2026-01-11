Çaldıran'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Çaldıran'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı: İtfaiye Söndürdü

Van Çaldıran - Ayrancılar Mahallesi

Van’ın Çaldıran ilçesinde, seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkarak alev alan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran-Van kara yolu üzerinde bulunan Ayrancılar Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücü H.D., 61 HG 594 plakalı Citroen Nemo marka aracıyla seyir halindeyken motorundan duman çıktığını fark etti ve aracı kenara çekip itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonetin motor kısmı ile ön konsolunda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

