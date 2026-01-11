Çaldıran'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeki 61 HG 594 plakalı Citroen Nemo kamyonetin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 15 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:47
Çaldıran'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Çaldıran'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı: İtfaiye Söndürdü

Van Çaldıran - Ayrancılar Mahallesi

Van’ın Çaldıran ilçesinde, seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkarak alev alan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran-Van kara yolu üzerinde bulunan Ayrancılar Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücü H.D., 61 HG 594 plakalı Citroen Nemo marka aracıyla seyir halindeyken motorundan duman çıktığını fark etti ve aracı kenara çekip itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonetin motor kısmı ile ön konsolunda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAPALI KASA KAMYONET, İTFAİYE...

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAPALI KASA KAMYONET, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAPALI KASA KAMYONET, İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
2
Şişli’de İşyerine Kurşun Yağmuru: Şüpheliler 'Zula Ev'de Yakalandı
3
Adana Karaisalı'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi
5
Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
6
Tekirdağ'da alkollü sürücü elektrikli bisikletliye çarpıp kaçtı, sanayide yakalandı
7
Isparta'da 4–10 Ocak Denetimleri: 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları