DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,53 0,65%
ALTIN
6.253,38 -1,35%
BITCOIN
3.747.446,98 0,62%

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Makaron ve Silah Ele Geçirildi

Çanakkale'de 17-26 Aralık'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı; silah, makaron, tütün ve elektronik sigaralara yönelik yüz binlerce ürün bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:24
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Makaron ve Silah Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17-26 Aralık tarihleri arasında il genelinde düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonda ele geçirilenler: 6 adet tabanca, 1 adet havalı tabanca, 281 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet sis bombası, 6 adet silah tamirinde kullanılan mengene, 18 adet şarjör, 6 adet namlu, 9 adet tetik tertibatı, 200 adet silah yapım ve tamirinde kullanılan materyal, 1 milyon 500 bin adet bandrolsüz makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 60 bin 520 adet dolu makaron, 70 bin adet boş makaron, 175 paket tütün, 40 kg açık tütün, 318 paket gümrük kaçağı sigara, 23 adet elektronik sigara, 77 adet elektronik sigara atomizeri, 12 paket gümrük kaçağı puro, 9 kilogram nargile tütünü ve 4 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Yasal işlem ve tutuklamalar

Meydana gelen 5 farklı olay kapsamında adli işlem yapılan 10 şüpheli şahıstan, 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ...

ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Polisten Kaçan Araç Takla Attı: 3 Yaralı
2
PAYCO'ya İkinci Dalga Operasyon: 15 Tutuklama
3
Düzce Valiliği: Polisin 'darp' iddiasında darp bulunmadı
4
Kayseri'de İhraç Astsubay M.A. Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Makaron ve Silah Ele Geçirildi
6
Iğdır Tuzluca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler