Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve 463 sentetik ecza sonrası 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:01
Emniyetin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddeler ve gözaltılar

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ile 463 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

