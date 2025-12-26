Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Emniyetin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddeler ve gözaltılar

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ile 463 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

