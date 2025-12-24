New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Olayın detayları

New York'ta tasmalı olarak gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, 1 yaşındaki bir çocuğun bacağını ısırdı ve dakikalarca bırakmadı. Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, Manhattan'ın işlek bölgelerinden biri olan Union Square yakınlarında yaşandı.

Köpeğin isminin Disco Bubba olduğu, yaklaşık 2 yaşında olduğu ve annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğun hareketi sonrası saldırdığı bildirildi. Sahibinin tasmasından çekmesine ve çevredekilerin müdahalesine rağmen köpek uzun süre durdurulamadı.

Çevredekilerin zorlu çabalarına karşın köpek ancak üreme organı bölgesine yapılan müdahale sonrasında çocuğun bacağını bıraktı. Yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı; hastane yetkilileri çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Görgü ve hukuki tepki

New York polisi olayın ardından bölgeden uzaklaşan köpeğin sahibine ilişkin olarak cezai işlem uygulanmadığını duyurdu. Polis kararına ve soruşturma sonuçlarına yönelik sosyal medyada yoğun tepki oluştu.

Çocuğun ailesi ise köpeğin uyutulması için tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. Olay, kentsel alanda hayvan güvenliği ve sorumluluğu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

