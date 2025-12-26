DOLAR
Muş’ta dolandırıcılık suçundan aranan S.K. yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TCK 158/1 kapsamındaki 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K.'yı devriye sırasında yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:54
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Devriye esnasında yapılan kimlik kontrolü sonucu tespit

Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin aralıksız devam eden devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan ve kimlik kontrolü yapılan S.K. isimli şahsın, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası kararına göre TCK 158/1 kapsamında "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

