Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi: 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:08
Erzurum Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen güvenlik uygulamalarında 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyona Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

İl genelinde yılbaşı öncesi asayiş ve trafik denetimlerini artıran polis ekipleri, onlarca araçta arama yaptı ve yüzlerce kişinin sorgulamasını gerçekleştirdi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, şüpheli S.E. idaresindeki tırda yapılan arama sonucu 23 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine götürülürken, şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Yeni yıl öncesi tedbirlerimizi bir kat daha artırdık. Tüm ilçelerimizde ve şehir merkezinde trafik ekiplerimiz, asayiş ekiplerimiz halkımızın yeni yıla huzurlu olarak girmesi için görev başında. 34 noktada 460 personelimiz ile halkımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Bu uygulamalarımız yeni yılın ilk günlerine kadar devam edecek" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN

