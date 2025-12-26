DOLAR
Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi

Uşak'ta galericilik kisvesi altında tefecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı; çok sayıda çek, bono ve senet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:21
Uşak'ta galericilik kisvesi altında tefecilik operasyonu

Uşak'ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda beş şüpheliden üçü tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbarın değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekipler tarafından dün belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değeri 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olarak tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyon kapsamında A.İ.S., E.S., İ.H.S., T.A. ve G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.S., E.S. ve İ.H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.A. mahkemece serbest bırakıldı. Uşak KOM ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

