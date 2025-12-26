Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi

Uşak'ta galericilik kisvesi altında tefecilik operasyonu

Uşak'ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda beş şüpheliden üçü tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbarın değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekipler tarafından dün belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değeri 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olarak tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyon kapsamında A.İ.S., E.S., İ.H.S., T.A. ve G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.S., E.S. ve İ.H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.A. mahkemece serbest bırakıldı. Uşak KOM ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

UŞAK’TA GALERİCİLİK FAALİYETİ ADI ALTINDA TEFECİLİK YAPILDIĞI İHBARI ÜZERİNE DÜN DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA, 1 ŞÜPHELİ İSE ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI.