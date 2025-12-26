DOLAR
Cide'de servis aracı kamyona çarptı: 3 öğrenci yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kamyona çarpan servis aracındaki 3 öğrenci yaralandı; ilk müdahaleler yapılarak Cide Devlet Hastanesine kaldırıldılar, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:08
Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada sağlık ekipleri müdahale etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, servis aracının bir kamyona çarpması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, yol üzerindeki kamyona çarptı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

