Cide'de servis aracı kamyona çarptı: 3 öğrenci yaralandı

Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada sağlık ekipleri müdahale etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, servis aracının bir kamyona çarpması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, yol üzerindeki kamyona çarptı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

