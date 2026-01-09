Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2025 yılında yürütülen adli faaliyetler, yürürlüğe konulan projeler ve fiziki yatırımlar hakkında düzenlediği basın toplantısında önemli veriler paylaştı. Toplantıda, hazırlık evrakı sayısındaki azalma, evrak temizleme başarısı ve yeni adliye projesinin son aşamaya gelmesi başlıkları öne çıktı.

Adli faaliyetler ve suçla mücadeledeki gelişmeler

Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda gazetecilerle bir araya gelen Bektaş, kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Bektaş, 2025'te bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden hazırlık evrakı sayısında yüzde 10’a yakın bir düşüş kaydedildiğini söyledi ve ekledi: 'Hazırlık evrakında yüzde 10’a yakın bir düşüş kaydedilmiştir'. Ayrıca, yürütülen çalışmalar sayesinde suç oranlarında gerileme görüldüğünü vurguladı.

Evrak temizleme ve uzlaşma uygulaması

Adalet hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla yoğun mesai harcandığını aktaran Bektaş, bu yıl yüzde 110 oranında evrak temizleme başarısı sağlanarak Çorum tarihinde bir rekora imza atıldığını ifade etti. Uzlaşma uygulamasına da değinen Başsavcı, bu alanda yüzde 90 başarı oranına ulaşıldığını, uzlaşma yoluyla sonuçlandırılan iş hacminin bir asliye ceza mahkemesinin bir yılda baktığı dosya sayısına denk olduğunu belirtti.

Altyapı yatırımları ve yeni adliye projesi

Başsavcı Bektaş, Çorum Adliyesi ve bağlı birimlerin fiziki yapısının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Merkez adliye ve bağlı birimlerdeki eksikliklerin giderildiğini, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını kaydeden Bektaş, yeni adliye sarayı proje çalışmalarının son aşamaya getirildiğini söyledi. Projeye ilişkin olarak, 22 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni adliye binasının ihale sürecinin Adalet Bakanlığınca kısa sürede planlandığı belirtildi.

Cezaevinde sosyal alan ve personel barınma düzenlemeleri

Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, tutuklu ve hükümlü yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal yaşam alanı ve mescit inşa edildiğini açıklayan Bektaş, bu eksikliğin yıllardır sorun teşkil ettiğini ve yerel imkanlarla giderildiğini ifade etti. Ayrıca adalet personelinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 65 daire satın alınarak personele sunulduğu belirtildi.

Teknoloji kullanımı ve mağdur hakları

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sunulabilmesi için teknolojik imkânlardan etkin şekilde yararlanıldığını aktaran Bektaş, UYAP ve dijital adli süreçlerin kullanımında önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi. Mağdur, şüpheli ve sanık haklarının korunmasına yönelik hassasiyetin artırıldığını, özellikle kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplara yönelik suçlarda özel bir duyarlılık gösterildiğini vurguladı.

Bektaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Geciken adalet, adalet değildir' anlayışıyla hareket edilerek yüzde 110 oranında evrak temizleme oranına ulaşılarak Çorum İlinin adli sürecinin rekoru kırılmıştır. Yine dostane temelde sorunları çözme yöntemi olan ve üzerinde hassasla durulan uzlaşma uygulamasında yüzde 90 başarı oranı elde edilerek 1 Asliye Ceza mahkemesinin 1 yılda baktığı dosya kadar iş uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır.'

'22 bin metrekare inşaat alanına sahip olan yeni adliye sarayının ihale süreci kısa bir süre içerisinde Adalet Bakanlığımızca planlanmaktadır'

