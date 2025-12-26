Suudi Arabistan'dan Hadramut'ta Güney Geçiş Konseyi'ne Hava Saldırısı

BAE destekli mevziler hedef alındı, resmi açıklama bekleniyor

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları, Yemen’in güneyindeki Hadramut bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne ait mevzilere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki iç savaşta dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’ne kontrolleri altındaki bölgelerden çekilmeleri çağrısında bulundu. Bugün ise Hadramut'ta Suudi savaş uçaklarının mevzileri hedef aldığı bildirildi.

Adı açıklanmayan bir Yemenli yetkili, saldırılarda Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı "seçkin birliklere" ait mevzilerin hedef alındığını aktardı. Yetkili, daha önce benzer bir saldırının görülmediğini belirterek bunun Güney Geçiş Konseyi’ne yönelik güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yetkili, saldırının Hadramut’taki mevzilerin boşaltılmasına yönelik baskı oluşturduğunu ve uyarıların dikkate alınmaması halinde daha fazla askeri müdahale gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Hava saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan’dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Güney Geçiş Konseyi: İş birliğine açığız

Güney Geçiş Konseyi, saldırıların kendilerini yıldırmayacağını bildirerek Riyad ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Konsey açıklamasında: "Bu tür faaliyetlerin herhangi bir uzlaşmaya hizmet etmeyeceğini ve güney halkının tam haklarını geri kazanma yolundaki ilerlemesine engel olmayacağını teyit ediyoruz" denildi.

Açıklamada, ülkenin güneyinde güvenlik ve birliği garanti altına alacak, güvenlik tehditlerini önleyecek ve hem güney nüfusunun beklentilerini hem de Suudi Arabistan ile ortak çıkarları karşılayacak her türlü koordinasyon veya düzenlemeye açık oldukları belirtildi.

