Çorum’da Polis Operasyonunda Aranan 9 Kişi Yakalandı

Çorum’da Polis Denetimlerinde 9 Kişi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı.

Denetim Kapsamı

Gerçekleştirilen 117 denetim kapsamında 27 kahvehane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Ayrıca toplam 3 bin 904 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Ele Geçirilenler

Denetimler sırasında yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 5 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 51 adet tabanca fişeği, 89 adet sentetik ecza hapı, 12 adet extacy, 101.34 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 0.69 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu içme düzeneği.

Trafik Denetimleri

Trafik kontrollerinde ise 2 bin 717 araç incelendi. Kural ihlali tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

