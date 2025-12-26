DOLAR
Çorum İskilip'te Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi kavşağında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü Recep E. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:44
Kaza Hacıpiri Mahallesi çıkışındaki kavşakta gerçekleşti

Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi ilçe çıkışında bulunan kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yaşar K. idaresindeki 06 DT 7474 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Recep E. yönetimindeki 19 FF 576 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü Recep E. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

