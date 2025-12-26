DOLAR
Çorum Merkezli 5 İlde Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 14 Gözaltı, 58 Araca El Konuldu

Araç alma vaadiyle 55 vatandaşı dolandıran şebekeye Çorum merkezli 5 ilde operasyon: 14 gözaltı, 58 araca ve yaklaşık 46 milyon 500 bin TL'ye el konuldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:11
Çorum merkezli yürütülen soruşturmada, araç alma vaadiyle 55 vatandaşı dolandıran ve elde ettikleri milyonlarca lirayı şirketleri üzerinden akladığı belirlenen şebekenin 14 üyesi yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araca el konuldu.

Soruşturmanın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren vatandaşları hedef alan şebekeyi takibe aldı. Şüpheliler, satın almak istedikleri araçların ücretinin bir kısmını güvenli ödeme ya da elden verip, geri kalan tutarı senet düzenleyerek ödeme yapmama yöntemiyle mağduriyet oluşturuyordu.

Yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin devri alınan araçların kayıtlarını kendi aralarında veya üçüncü şahıslara devrettiği, elde edilen gelirleri ise kendi şirketleri üzerinden akladıkları tespit edildi. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içinde toplam 45 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve bu tutarın 15 milyon TL kısmının şirketler aracılığıyla aklandığı bildirildi.

Operasyon ve Yakalamalar

Kolluk ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, Çorum merkezli olmak üzere Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara illerini kapsadı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kılıç, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 bilgisayar kasası, 30 çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit, 100 euro, 8 satış sözleşmesi ve çok sayıda boş senet yer aldı.

Ayrıca, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araç ile 2 taşınmaza el konuldu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

