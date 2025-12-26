Diyarbakır Çermik'te Peynir Tesisindeki Patlamada İşletme Sahibi Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde bulunan tek katlı peynir üretim tesisinde, kalorifer kazanı'nda dün henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada Taner Erkul (25) hayatını kaybetti, Ş.D. (16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) yaralandı.

Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet V. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TANER ERKUL (25)