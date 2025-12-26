DOLAR
Diyarbakır Çermik'te Peynir Tesisindeki Patlamada İşletme Sahibi Tutuklandı

Diyarbakır Çermik'te peynir tesisinin kalorifer kazanındaki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; ruhsatsız işletme sahibi Mehmet V. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:46
Olay ve soruşturma

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde bulunan tek katlı peynir üretim tesisinde, kalorifer kazanı'nda dün henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada Taner Erkul (25) hayatını kaybetti, Ş.D. (16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) yaralandı.

Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet V. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet V., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

