Datça'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü İş Yerine Daldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil bir iş yerine daldı; yaralanma yok, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:01
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:01
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen kazada yaralanma yaşanmadı, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Muğla’nın Datça ilçesinde iddiaya göre fren yerine gaza basan bir sürücü, kontrolünü kaybederek bir iş yerine daldı. Kaza, Doktor Turgut Dündar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olayda araçta bulunan sürücünün, B.K. (25) olduğu ve araç plakasının 48 R 6233 olduğu bildirildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak iş yerinin vitrin camlarında kırılma dahil maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

