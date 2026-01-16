Sakarya ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ayrı adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda; F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38) isimli toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Korumaya alınanlar ve yasal işlemler

Yapılan çalışmada, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 12 kadın koruma altına alındı. Bu kadınlardan 2'sinin yaşının küçük olduğu belirlendi. Ayrıca, yabancı uyruklu olanlar için sınır dışı edilme süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler ve adli süreç

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın, toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

