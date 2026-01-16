Sakarya ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı, 12 kadın koruma altına alındı; 2'si çocuk, yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:12
Sakarya ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Sakarya ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ayrı adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda; F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38) isimli toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Korumaya alınanlar ve yasal işlemler

Yapılan çalışmada, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 12 kadın koruma altına alındı. Bu kadınlardan 2'sinin yaşının küçük olduğu belirlendi. Ayrıca, yabancı uyruklu olanlar için sınır dışı edilme süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler ve adli süreç

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın, toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA VE İSTANBUL’DA 9 AYRI ADRESE DÜZENLENEN "FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİN ETMEK"...

SAKARYA VE İSTANBUL’DA 9 AYRI ADRESE DÜZENLENEN "FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİN ETMEK" OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

SAKARYA VE İSTANBUL’DA 9 AYRI ADRESE DÜZENLENEN "FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİN ETMEK"...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları