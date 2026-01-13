Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kırklareli merkeze bağlı Dereköy köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın, köyü paniğe sürükledi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir eve sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Hasar ve Açıklama

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak her iki evde de maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Dereköy Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının Kadir Solak'a ait evde başladığı ve Ferit Solak'a ait eve sıçradığı belirtilerek, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğu vurgulandı. Muhtarlık, yangının söndürülmesinde emeği geçen köy halkına, itfaiye ekiplerine, jandarmaya ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Soruşturma

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

