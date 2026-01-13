Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kırklareli Dereköy'de sabah çıkan yangın iki evi kullanılmaz hale getirdi; can kaybı yok, itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:08
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kırklareli merkeze bağlı Dereköy köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın, köyü paniğe sürükledi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir eve sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Hasar ve Açıklama

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak her iki evde de maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Dereköy Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının Kadir Solak'a ait evde başladığı ve Ferit Solak'a ait eve sıçradığı belirtilerek, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğu vurgulandı. Muhtarlık, yangının söndürülmesinde emeği geçen köy halkına, itfaiye ekiplerine, jandarmaya ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Soruşturma

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ MERKEZE BAĞLI DEREKÖY KÖYÜNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLURKEN, 2 EV...

KIRKLARELİ MERKEZE BAĞLI DEREKÖY KÖYÜNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLURKEN, 2 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

KIRKLARELİ MERKEZE BAĞLI DEREKÖY KÖYÜNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLURKEN, 2 EV...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
2
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
3
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
4
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
5
Didim'de 7 Yıl Sonra Bulunan Çalıntı Motosiklet: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar
7
Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları