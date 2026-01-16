Bingöl'de 14 aranan şüpheli yakalandı
Emniyet bir haftada 14 kişiyi yakaladı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında son 1 hafta içerinde toplam 14 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahısların 3'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden, 11'i ise ifadelerinin alınmasına yönelik aranan şahıslardan oluşuyor.
Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 14 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI