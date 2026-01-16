Bingöl'de 14 Aranan Şüpheli Yakalandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, son 1 hafta içerinde 3'ü kesinleşmiş hapis cezası, 11'i ifade alma amaçlı olmak üzere toplam 14 aranan şahsı yakaladığını duyurdu.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında son 1 hafta içerinde toplam 14 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahısların 3'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden, 11'i ise ifadelerinin alınmasına yönelik aranan şahıslardan oluşuyor.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

