Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen operasyonda 1 gram metamfetamin ve 4 sentetik ecza ele geçirildi; S.Y. (40) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:08
Yahyalar Mahallesi'nde teknik takip sonucu yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yahyalar Mahallesi'nde bir şüpheliyi teknik takipli soruşturma kapsamında yakaladı.

Operasyon sırasında 1 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan S.Y. (40), mahkemeye çıkarılmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

