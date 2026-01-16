Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Yahyalar Mahallesi'nde teknik takip sonucu yakalandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yahyalar Mahallesi'nde bir şüpheliyi teknik takipli soruşturma kapsamında yakaladı.
Operasyon sırasında 1 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Hakkında işlem yapılan S.Y. (40), mahkemeye çıkarılmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
