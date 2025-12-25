DOLAR
Deir Jarir'de ATV ile Saldırı: Yol Kenarındaki Filistinli Yaralandı

Deir Jarir yakınlarında bir İsrailli ATV sürücüsünün yol kenarındaki namaz kılan Filistinliyi kasıtlı olarak üzerine sürmesi sonucu hafif yaralanma meydana geldi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:36
Yasa dışı yerleşimcilerin yolları kapatması sonrası öğle namazı sırasında saldırı

Deir Jarir köyü yakınlarında, işgal altındaki Batı Şeriada yol kenarında namaz kılan bir Filistinli, bir İsraillinin ATV aracını kasıtlı şekilde üzerine sürmesi sonucu yaralandı.

Filistinli kaynaklar, bu sabah saatlerinde yasa dışı yerleşimcilerin Deir Jarir'e giden yolları kapattığını ve bölge sakinlerine ile konutlara taş fırlatarak saldırdıklarını bildirdi. Grup ayrıca araçların bölgeye girişine izin vermedi.

Yolların kapalı olması nedeniyle öğle namazını yol kenarında kılmak zorunda kalan bir Filistinli, namaz esnasında ATV ile yoldan geçen bir İsraillinin aracını üzerine sürmesi sonucu hafif yaralandı. Olay sırasında uzun namlulu silah taşıyan bir şahıs, ayağa kalkan Filistinliye bağırarak olay yerini terk etmesi için el işaretleri yaptı.

Saldırgan, olay yerindeki bir Filistinli taksi şoförü ile tartıştıktan sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. Olayda öne çıkan tüm isim ve tarihsel veriler, olayın bildirildiği kaynaklara göre korunmuştur.

Uzun vadeli bağlamda, Batı Şeria'daki yüzlerce yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 750 bin İsraillinin bulunduğu biliniyor. Bu kişiler, Filistin halkını bölgeyi terk etmeye zorlamak amacıyla sıklıkla saldırılar düzenliyor, evleri ve araçları ateşe veriyor.

Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı; gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

