Denizli’de Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Denizli'de kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkili oldu; ağaçlar devrildi, çatıları uçtu, bir lüks araca ağaç düşerek maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:03
Meteoroloji uyarısının ardından kent merkezinde etkili rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, Denizli'de dün gece başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrildi, bazı binaların çatılar rüzgarın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşerek araçta maddi hasara neden oldu. Ayrıca bir evin çatısı komşu evin bahçesine düştü.

Rüzgar ara ara şiddetini artırarak vatandaşların yürümelerini güçleştirdi. Kapı önlerindeki çöp kovaları ve bazı işletmelerin girişine konulan tabelalar uçtu. Kentte yaygın olarak kullanılan balkon perdelerinin birçoğu da hasar gördü.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti ve hasar tespit çalışmaları ile güvenlik önlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

