Denizli'de Korniş Montajı Sırasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli Merkezefendi'de korniş montajı yapan 48 yaşındaki Gürhan Apa, 2. kattan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 02:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 02:37
Denizli'de Korniş Montajı Sırasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de korniş montajı sırasında düşen işçi hayatını kaybetti

Olayın detayları

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde bir evin balkonunda korniş montajı yapan 48 yaşındaki Gürhan Apa, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürhan Apa’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE BİR EVİN BALKONUNDA KORNİŞ MONTAJI YAPTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN İŞÇİ DÜŞEREK OLAY...

DENİZLİ’DE BİR EVİN BALKONUNDA KORNİŞ MONTAJI YAPTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN İŞÇİ DÜŞEREK OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

DENİZLİ’DE BİR EVİN BALKONUNDA KORNİŞ MONTAJI YAPTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN İŞÇİ DÜŞEREK OLAY...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
2
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
3
Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ele geçirildi
4
Uşak'ta Aşağı Karacahisar köy yolunda çökme
5
Denizli'de Korniş Montajı Sırasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Haliç Köprüsü'nde Yanan Otomobili Su Tankeri Söndürdü
7
Sarıyer Rumeli Kavağı'nda İkinci Mendirek Kazası: 34 BES 340 Denize Ramak Kala Asılı Kaldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları