Denizli'de Korniş Montajı Sırasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de korniş montajı sırasında düşen işçi hayatını kaybetti
Olayın detayları
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde bir evin balkonunda korniş montajı yapan 48 yaşındaki Gürhan Apa, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürhan Apa’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
