Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu

Ayvalık Küçükköy sahilinde kıyıya vuran cansız bedenin, 10 Ocak'ta Dikili'de batan bottan kaybolan 19 yaşındaki Shukrı Yusuf Maxamud'a ait olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:34
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu

Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu

Olay yeri incelemesi ve kimlik tespiti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyılarında, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan lastik bottan kaybolan düzensiz göçmenlerden birinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme timi ve adli tabip tarafından yapılan incelemede, cansız bedenin 19 yaşındaki Shukrı Yusuf Maxamud adlı kadına ait olduğu belirlendi.

Genç kadının cenazesi, olay yerine gelen kardeşi tarafından teşhis edildi. Maxamud'un, 10 Ocak günü İzmir'in Dikili ilçesinden hareket eden ve Bademli açıklarında batan lastik bottaki kayıp şahıslardan biri olduğu tespit edildi.

Kayıp ve kurtarma çalışmalarının son durumu

Dikili ilçesi Bademli açıklarında kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottaki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından (TCSG-61) sağ olarak kurtarılmış, olayda bir cansız beden de daha önce bulunmuştu.

Olay sonrası kayıp olduğu değerlendirilen 7 kişiden biri olan Shukrı Yusuf Maxamud'un bulunmasının ardından, kayıp diğer 6 düzensiz göçmen için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

LASTİK BOTTAKİ 37 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN (TCSG-61) SAĞ OLARAK...

LASTİK BOTTAKİ 37 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN (TCSG-61) SAĞ OLARAK KURTARILDI

LASTİK BOTTAKİ 37 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN (TCSG-61) SAĞ OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karakoyunlu’da 3 bin 130 vatandaşa dolandırıcılık ve şiddet eğitimi
2
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.
3
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı
4
Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ
5
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu
6
Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
7
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları