Arnavutköy’de kaçak döküm isyanı: İmrahor çayırlıkları çöplüğe döndü

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde gece yapılan kaçak dökümler çayırlıkları çöplüğe çevirdi; hayvancılar yetkililerden acil müdahale istiyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:02
Görüntüler ve iddialar

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi sınırındaki çayırlık alanlar, gece yapılan kaçak dökümler nedeniyle zarar görüyor. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; kamyonetlerle gelen kişilerin araziye atık bırakarak uzaklaştığı görüntüler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Mağduriyet ve tehlike

Yıllardır bölgede hayvancılıkla uğraşan Sedat Bingöl, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ben yaklaşık 17 yıldır burada hayvancılık yapıyorum. Her gece kamyonetlerle gelip buraya kaçak döküm yapıyorlar. Biz şikayet ediyoruz ama baş edemiyoruz. Zabıta geliyor, bize uyarı yapıyor ama döküm yapanlar geceleri gelip gidiyor. Sonra da bu atıkları ateşe veriyorlar. Daha önce çıkan yangında burası neredeyse yanıyordu. Hem çevre kirleniyor hem hayvanlarımız tehlikede. Yetkililerden bir an önce bu duruma müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

Halkın tepkisi ve yetkili işlemleri

Bölge halkı, özellikle dere kenarlarına yapılan kaçak dökümlerin doğayı tahrip ettiğini ve çayırlıkların ile otlakların çöplüğe döndüğünü vurguluyor. Görüntüler üzerine polis ve zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

