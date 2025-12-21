DOLAR
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Polis Uygulaması: 16 Aranan Yakalandı, 258.916 TL Ceza

Bursa’da yılbaşı öncesi uygulamada 4 bin 891 kişi sorgulandı, 16 aranan yakalandı; kumar operasyonunda 28 kişiye 258.916 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:48
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Polis Uygulaması: 16 Aranan Yakalandı, 258.916 TL Ceza

Bursa’da yılbaşı öncesi geniş kapsamlı asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, yılbaşı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 4 bin 891 şahıs sorgulandı ve 16 aranan şahıs yakalandı.

Ele geçirilenler ve adli işlemler

Yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca ve 155 adet fişek, 3 adet havalı tabanca, 8 gram kokain ve 78.1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Traﬁk ve iş yeri denetimleri

Denetimlerde toplam 3 bin 113 araç sorgulandı; 1 araç trafikten men edildi. Trafik kontrollerinde 27 araca toplam 146 bin 615 TL idari para cezası uygulanırken, 1 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde 50 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 5 iş yerine çeşitli idari ihlallerden, 2 iş yerine ise kanuna muhalefetten idari ceza uygulandığı tespit edildi.

Kumar operasyonu: 28 şahsa 258.916 TL ceza

Denetlenen 15 kahvehaneden birinde kumar oynandığı ve tombala düzenlendiği belirlendi. İş yerinde bulunan 5 bin 100 TL, 17 adet tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 28 şahsa toplam 258 bin 916 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, yılbaşı öncesinde asayiş ve kamu düzenini bozan her türlü suça karşı denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

