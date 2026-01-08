Gazipaşa’da Çalılık Yangını Söndürüldü: İtfaiye Müdahalesi

Gazipaşa Koru Mahallesi'nde gece çıkan çalılık yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:14
Koru Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerindeki çalılık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

