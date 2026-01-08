Gazipaşa’da Çalılık Yangını Söndürüldü: İtfaiye Müdahalesi

Koru Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerindeki çalılık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN ÇALILIK YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.